Hämmerle sauer: „Eine klare Grenze überschritten“

Zumal die Rennjury den Vorfall nicht ahndete, obwohl in den Regeln für eine „Line deviation“ - ein „Abweichen von der Linie“ eine Gelbe Karte und Zurückreihung auf Rang vier vorgesehen ist. „Meines Wissens saß in der Jury nur eine Person, die weiß, wie es sich anfühlt, in so einem Rennen dabei zu sein“, sagte Hämmerle.