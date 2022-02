Kirchenglocken und Bolognese für Gold-Hämmerle

Mit Olympiagold krönte Alessandro „Izzi“ Hämmerle am Donnerstag seine ohnehin schon großartige Karriere, in der er bereits drei Gesamtweltcupsiege in Serie und einen Vizeweltmeistertitel feiern durfte. Apropos Feiern: Das tat die Familie Hämmerle in Wien, in Bludenz und im Montafon, wo nach Izzis Goldfahrt sogar fünf Minuten lang die Kirchenglocken läuteten.