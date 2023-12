Reifenplatzer wurde zu einem gefährlichen Brand

Kurz vor 4 Uhr früh war in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Kematen am Innbach vermutlich ein Reifen bei dem Gefahrengut-Lkw geplatzt, oder es gab einen Bremsschaden. Jedenfalls entwickelte sich während der Fahrt eine derartige Hitze, dass Feuer ausbrach.