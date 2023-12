Tobender 83-Jähriger attackiert Mann mit Axt

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend im bayrischen Oberallgäu ab. Zwei Männer waren in der unweit der österreichischen Grenze gelegenen Stadt Kempten in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass ein 83-Jähriger seinen um 36 Jahre jüngeren Kontrahenten mit einer Axt bewarf.