Buchacher will Chaos-Politik in Innsbruck beenden

Man will vor allem an die Unternehmer denken

Mitstreiter Dengg betonte, die neue Liste wolle vor allem an Unternehmer denken - die „Menschen, die anderen Menschen Arbeit geben.“ Buchacher solle dabei der einzige Politiker sein, ansonsten wolle man Menschen aus der Wirtschaft und mit Erfahrung in ihrem jeweiligen Beruf ansprechen. Ob die ehemalige Buchacher-Vertraute im SPÖ-Klub Irene Heisz doch einen Platz auf der Liste finden könnte, ließ Buchacher noch offen. Am Umgang der SPÖ mit seiner ehemaligen Klubkollegin übte er scharfe Kritik.