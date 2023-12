Budget: 117 Millionen Euro für Dornbirner Spital

Rund ein Drittel des gesamten Budgets der Stadt entfällt auf das Krankenhaus. „Mit einem Gesamtvolumen von rund 117 Millionen Euro sichern wir die Gesundheitsversorgung in Dornbirn und in der Region. Neben der medizinischen Versorgung stehen Investitionen in die Medizintechnik und in die Modernisierung des Hauses im Vordergrund“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.