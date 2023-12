Drei Burschen richteten Schaden von 28.000 Euro an

Von Ende Juni bis Ende September wurden in St. Veit, in Liebenfels und in Klagenfurt immer wieder Fensterscheiben eingeschlagen, geparkte Autos beschädigt, Feuerlöscher versprüht, Wohnungen verunreinigt, Pools zerschnitten und auch ein Trampolin war nach der Attacke des Trios kaputt. 28 Sachbeschädigungen wurden angezeigt.