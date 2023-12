Türkis-grünes Gezerre um dringende Kredithilfen

Die wegen der hohen Inflation stark gestiegenen Kreditzinsen machen Hunderttausenden Österreichern das Leben schwer. Die Regierung will hier Abhilfe schaffen, über das Wie ist man sich in der türkis-grünen Koalition aber noch ziemlich uneinig. Die Grünen haben vorgeschlagen, dass Kreditnehmer von variabel verzinsten Immobilienkrediten ihre Darlehen rückwirkend in eine Fixverzinsung umwandeln können.