Ronaldo trotz Jubiläumstor schlecht gelaunt

Zwei Elfertore von Ronaldo reichen nicht

Ronaldo traf in seinem 113. Spiel für Al-Nassr fünf Minuten vor der Pause per Hand-Elfmeter zum 1:0. In der Elfer-Entscheidung war der im Jänner 2023 nach Riad gezogene Portugiese vom Punkt zwar ebenfalls erfolgreich, Al-Ahli verwertete im Unterschied zum Rivalen aber alle Versuche.