Schiele-Werk aus Haus in der Wachau verschwunden

Warum sich keinerlei Einbruchsspuren am mutmaßlichen Tatort befinden und warum erst mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden Anzeige erstattet wurde, erklärt die Polizei auf „Krone“-Anfrage so: „Es handelte sich um eine Abhandlung einer Verlassenschaft.“ Bei der das Verwinden des Original-Schieles erst ans Tageslicht gekommen sein soll.