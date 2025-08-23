„Trump-Insel“ entsteht um 1,2 Mrd. Euro in Europa

Luxus-Ressort könnte gegen Naturschutz verstoßen

Durch das Mega-Projekt sei ein nahegelegenes Naturschutzgebiet, der Kaburun-Sazan Nationalpark, gefährdet. Die Nutzung der Strände, der Bau von Jachthäfen und Bootsverkehr in der Region sei nach den aktuell gültigen Bestimmungen nicht erlaubt. Auch ein Flughafen, der gerade in der Nähe von Sazan entsteht, ist umstritten, da er in einer größtenteils unter Naturschutz stehenden Lagune und einem Vogelschutzgebiet errichtet wird.