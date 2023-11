Teuerung trifft immer mehr: 1800 neue Hilfsanträge

„Bei uns steigen die Zahlen von Menschen in Not extrem an. Nicht nur für Menschen, die jetzt schon von Armut betroffen sind, ist die Situation ernst, sondern die Notlagen betreffen mittlerweile auch jene, die bisher mit ihrem Einkommen ausgekommen sind", sagt Caritasdirektor Ernst Sandriesser. Not sei zwar noch nicht sichtbar, solle aber sichtbar gemacht werden! Die massive Teuerung trifft vor allem Familien mit mehreren Kindern, Alleinerzieher und Mindestpensionisten.