„Polizei schreibt nur, was ihr passt“

„Lassen Sie mich bitte zu Ende reden“, „Es werden nur die schlechten Dinge aufgeschrieben“ - im Gerichtssaal am Landesgericht Linz zog ein wegen Drogenhandels angeklagter gebürtiger Bosnier ordentlich vom Leder und ließ kein gutes Haar an den Ermittlern. Jetzt hat er eine weitere Anklage am Hals und bei einem Schuldspruch wird´s nicht mehr mit einem „Du du, das tut man aber nicht“ getan sein.