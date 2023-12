Neuer Preismonitor soll Kärntnern sparen helfen

Mehrere Maßnahmen geplant

Die Preise für Wasser, Milchprodukte, Obst, Fleisch und Co. werden monatlich neu erhoben. Kurzfristige Aktionen der Supermarktketten werden aber nicht berücksichtigt. Man habe bei der Erhebung auf einzelne Markenprodukte verzichtet, da diese nicht in allen Geschäften verfügbar seien, sagt Kärntens Landesvize Schaunig: „Der Preismonitor ist nur eine Maßnahme, welche für Entlastung sorgen soll. Parallel dazu arbeiten wir an einer Neuaufstellung der finanziellen Hilfen.“ Dazu zählt unter anderem die Neuorganisation der Wohnbeihilfe.