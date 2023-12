Lenker schlief im Stau ein - Fahrt gestoppt

Für Staus ist die Tauernautobahn besonders in den vergangenen Monaten bekannt. Schlafende Pkw-Lenker sind aber zum Glück die Ausnahme. Auf eine solche stieß die Polizei am Freitag in den Abendstunden. Ein 33-Jähriger war im Stau im Gemeindegebiet von Pfarrwerfen eingeschlafen.