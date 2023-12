Blick auf die Tierwelt und schlummernde Millionen

Biber, Fischotter, Wolf. Die Salzburger Landesregierung hat ein echtes Faible für Wildtiere. Zu Wasser und zu Land. Das Schöne ist, das Interesse an der Fauna geht über die Parteigrenzen hinweg. Es ist egal, ob Grün oder Blau am Ruder sitzt. Amtlich verbrieft ist das tierische Politik-Interesse in den von der Landesregierung beauftragten Studien und Gutachten.