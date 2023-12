Relaunch: Digitale Reise ins Berufsleben erneuert

„Auch Lehrlingsmesse nutzen“

„Rund 10.300 junge Tirolerinnen und Tiroler befinden sich aktuell in einer Ausbildung“, rechnet Narr vor. Auch er freut sich über den durchgeführten Relaunch. Doch er betont, dass es „auch die Möglichkeit gibt, Berufe hautnah zu erleben“. Unter anderem verweist er auf die zweite Hybride Lehrlingsmesse, die vom 10. bis 12. Jänner in der Messe Innsbruck über die Bühne geht. Wie berichtet, wird diese von der „Tiroler Krone“ präsentiert. Rund 100 Firmen sind mit an Bord.