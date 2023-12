Kräftiges Gewinnplus bei Infineon Österreich

„Strukturelle Wachstumstreiber“

„Wir setzen besonders auf strukturelle Wachstumstreiber“, erklärte die Österreich-Chefin und verwies dabei auf „Energie, nachhaltige Energie - vor allem im Leistungselektronikbereich -, saubere und sichere Mobilität und alles, was mit der vernetzten Welt zu tun hat“. Die vergangenen zwei Quartale seien „sehr anspruchsvoll“ gewesen. „Die Industrie ist in einer Rezession in Österreich“, hielt die Managerin fest. Eine „Abflachung der Nachfrage“ sehe Infineon beispielsweise im Bereich Consumer beziehungsweise Internet der Dinge (IoT). Gut läuft es den Angaben zufolge in Sachen Halbleiter und Chips für „Energieeffizienz, Energieanwendungen, nachhaltige Mobilität sowie Sicherheit in der digitalen Welt“.