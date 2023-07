Infineon zeigt biologisch abbaubare Leiterplatte

„Meilenstein auf dem Weg in eine grünere Zukunft“

„Zum ersten Mal wird ein recycelbares, biologisch abbaubares Leiterplattenmaterial für Designs in der Unterhaltungselektronik und in der Industrie eingesetzt - ein Meilenstein auf dem Weg in eine grünere Zukunft“, sagte Andreas Kopp, Leiter des Produktmanagements Discretes der Division Green Industrial Power von Infineon am Standort Villach. „Wir forschen auch aktiv an der Wiederverwendbarkeit von diskreten Leistungsbauelementen am Ende ihrer Nutzungsdauer, was ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie wäre.“