Hyundai & Kia revolutionieren den Radnabenmotor

So funktioniert der Antrieb

Beim Uni Wheel kommt eine spezielle Planetengetriebekonfiguration zum Einsatz, die aus einem Sonnenrad in der Mitte, vier Ritzeln auf jeder Seite und einem umlaufenden Hohlrad besteht. Die vom Motor erzeugte Energie wird auf das Sonnenrad übertragen, welches über die Ritzel dann das Hohlrad dreht. Dieses ist mit dem Rad verbunden und treibt das Fahrzeug an. Die Ritzel sind miteinander verbunden und erlauben eine mehrachsige Bewegung sowie verschiedene Arten der Radaufhängung. Wegen des hohen Drehmoments kann außerdem ein kompakterer Elektromotor eingesetzt werden.