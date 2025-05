Steiermarks größtes Turnier zieht wie ein Magnet

„Ein Turnier in unserem Land ist natürlich für jeden Österreicher etwas ganz Spezielles. An die LAYJET Open erinnere ich mich besonders gern, ich bin ja dort doch vor zwei Jahren in Finale gestanden. Die Challenger-Tour hat in den vergangenen Jahren extrem an Niveau gewonnen“, sagt Novak, der wie der Rest des Feldes die Annehmlichkeiten in Waltersdorf, die Anlage, die anliegenden Thermenhotels, die kurzen Wege sehr schätzt. Gernot Deutsch, Geschäftsführer der Heimtherme Bad Waltersdorf, weiß: „Die Kombination aus Spitzensport, Gesundheit, Genuss, Regeneration und Wellness sind ein Segen für unsere Tourismusregion.“