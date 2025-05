Sicherheitsberater tritt wegen Dating-Fotos zurück

Reise abgesagt

Thyberg hätte am Freitag mit dem Premierminister nach Oslo reisen sollen, um dort Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs zu treffen. Doch seine Teilnahme wurde abgesagt. Bevor er nationaler Sicherheitsberater wurde, war Thyberg Schwedens Botschafter in der Ukraine und in Afghanistan.