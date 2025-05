Krah: Behörden warnten mich nicht vor Mitarbeiter

Dem Politiker wurden bereits vor einem Jahr Verbindungen zu prorussischen Netzwerken vorgeworfen. So wurde etwa bekannt, dass er Interviews auf der Plattform „Voice of Europe“ gegeben hatte, die im Verdacht steht, Geld an europäische Politikerinnen und Politiker gezahlt und prorussische Propaganda verbreitet zu haben. In der EU war ein Senderverbot für die Plattform beschlossen worden.