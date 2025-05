Horror-Foul und Mega-Strafe: Hard legt Protest ein

Nach dem schweren Foul von Ivan Horvat in der Handball Liga Austria (HLA) hat der HC Hard Protest gegen die lange Strafe des Kroaten eingelegt. „Die Höhe der Strafe, in Form einer Sperre im Ausmaß von 26 Monaten und 11 Tagen, steht für uns in keinem Verhältnis zum begangenen Regelverstoß“, äußerte sich der Vorstand und Aufsichtsrat des Klubs am Freitag in einer Mitteilung.