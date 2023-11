Lokalgast bestahl Wirt: kurze Fahndung nach Dieb

Zeugen lieferten Beschreibung

Auch mehrere Gäste hatten die Plünderung bemerkt und konnten eine detaillierte Beschreibung des Missetäters liefern, aufgrund derer die Polizei schnell seine Identität feststellen konnten. Suchen mussten sie ihn nicht lange: Schnell wurde klar, dass der Gesuchte bereits am Folgetag in Bad Ischl eine versuchte schwere Körperverletzung begangen - und infolgedessen in die Welser Justizanstalt eingeliefert worden war. Der 33-Jährige ist nicht geständig.