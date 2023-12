Asthma: Therapie richtet sich nach dem Schweregrad

„Leichtes Asthma lässt sich meist durch Einsatz der Inhalationstherapie bei Bedarf (Bedarfstherapie) gut unter Kontrolle bringen. Mittelschweres und schweres Asthma, wenn Symptome fast täglich untertags sowie nachts und frühmorgens auftreten bzw. auch die Lungenfunktion reduziert ist, erfordern in der Regel zusätzlich eine tägliche Erhaltungstherapie. Die Kombination aus inhalativem Kortison und dem Bronchien erweiternden Wirkstoff Formoterol in einem Inhalator wird dafür bevorzugt eingesetzt“, so der Experte.