„Auto-Transport zeigt Wahnsinn des Systems“

Das Beispiel des in der Nacht von Samstag auf Sonntag verunfallten Lkw-Lastzuges am Zirler Berg zeige einmal mehr, „unter welch brutalem Druck die internationalen Lenkrad-Lohnsklaven stehen, die trotz widrigster Bedingungen versuchen, ihre ,leicht verderbliche Pkw-Fracht‘ rasch von A nach B zu transportieren“, sagt Fritz Gurgiser und nimmt diesen Fall zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass bestehende Lkw-Fahrverbote missachtet werden. „Ausweich- und Umgehungsverkehre nehmen schleichend zu - am Fernpass, am Zirler Berg, im Achental. Vor allem, um die Kontrollstellen in Kundl und Radfeld zu meiden“, sagt Gurgiser.