Nestroys „Der Zerrissene“ mit Witz und Pfeffer

Kluge Regie mit viel Witz

Mit den ersten gesprochenen Worten landet man in einem Strudel aus Verwirrungen, einer sich aberwitzig zuspitzenden Handlung, in der nicht nur die Schere von Arm und Reich klafft, sondern viele aktuelle Probleme zur Sprache kommen. Klug in Szene gesetzt von Regisseurin Ulrike Arnold, die mit Slapstick ebenso umgehen kann wie mit den Emotionen der Figuren - und bei aller Hinwendung zu einer zeitgemäßen Ästhetik dem Autor, seiner Sprache und seinem Humor treu bleibt. Selbst in den ungewöhnlichen Couplets (von Ulrike Haidacher mit dem Ensemble verfasst) wird dessen Witz und Kritik originell fortgeführt: Etwa wenn Kathi singt, dass sie nur so lieb sei, weil Nestroy sie so schrieb; Madame Schleyer sich beschwert, dass ihre Rolle einfach aus der Handlung fällt, oder eine Ode an die Freunderlwirtschaft angestimmt wird. Begleitet von den hervorragenden Musikern Clemens Rynkowski und Jan Krizanic werden die Songs zu Schätzen dieser Inszenierung.