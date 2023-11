Spitalsärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen

In einer 30-jährigen Berufskarriere verdient ein Facharzt in Vorarlberg um 570.000 Euro bzw. 745.000 Euro weniger als in der Steiermark bzw. im Burgenland - und das bei höheren Lebenserhaltungskosten. In Sachen Gehalt wird von den Spitalsmedizinern, die am Donnerstag im Dornbirner Stadtspital zusammenkamen, eine Reform für dringend nötig erachtet.