Das schlechte Wetter könnte erste Schwünge trüben

Als erstes Skigebiet im Bundesland startet Obertauern am Freitag in die Wintersaison. Der höchstgelegene Wintersportort Salzburg ist, abgesehen vom Kitzsteinhorn, traditionell immer der Erste, der seine Lifte und Pisten aufsperrt. Neben Obertauern beginnen ab kommendem Wochenende noch zwei weitere Skigebiete im Land den Winterbetrieb. In ganz Salzburg fragt man sich indes, wie es mit dem Wetter und vor allem mit dem Verkehr aufgrund der A10-Tunnelsanierung wird.