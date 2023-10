Wann man in Salzburg günstig Skifahren kann

Jugendliche unter 19 Jahren erhalten in Saalbach-Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn samstags einen Skipass um 15 Euro. Mit Familienpass lockt ein Rabatt von rund 30 Prozent. Dafür muss ein Erwachsener und ein Kind eine Skikarte kaufen. Am Katschberg können Unter 10-Jährige samstags für 12 Euro einen halben Tag lang auf die Piste – und in der Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf zwei Kinder unter 12 Jahren in Begleitung der Eltern überhaupt kostenlos.