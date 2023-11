AK unzufrieden mit Übernahme von Schulgeld

Für AK-Präsident Bernhard Heinzle reicht das aber nicht. „Das Schulgeld für die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik zu übernehmen, kann durchaus mehr Menschen in die Ausbildung bringen und damit das Betreuungsangebot erhöhen. Doch eine Unterstützung in den Betreuungseinrichtungen werden die erst in ein paar Jahren sein,“ kritisiert er. Er sieht akuten Handlungsbedarf in anderen Feldern: Er fordert den Ausbau des Betreuungsangebots. Zudem sollten die Betreuungszeiten so organisiert werden, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern ermöglicht werden könne.