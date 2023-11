Trickbetrüger zockten zwei Tiroler im Internet ab

Auf Fake-Plattform reingefallen

Auch in Innsbruck tappte ein Tiroler (33) in die Falle eines Internetganoven. Bereits im Frühjahr investierte der Mann Zehntausende Euro in Kryptowährungen. Als er feststellte, dass weder eine Auszahlung der angeblichen Gewinne, noch jene der Einlagen möglich ist, erstattete der Anzeige bei der Polizei.