Enthüllt: Prigoschin hatte vor Aufstand Großes vor

Meuterei mit Todesfolge

Prigoschin platzte am Abend des 23. Juni endgültig der Kragen und er unternahm seinen Putschversuch. Widerstandslos marschierten seine Söldner in der russischen Stadt Rostow am Don ein. Ein Teil der Soldaten machte sich auf den Weg Richtung Moskau und zerstörte dabei mehrere Flugzeuge und Hubschrauber des russischen Verteidigungsministeriums, mit dem der Wagner-Chef im Clinch lag. Am nächsten Tag wurde die Meuterei für beendet erklärt. Exakt zwei Monate später, am 23. August, kam Prigoschin bei einer Flugzeugtragödie zu Tode. Bis heute ist vieles ungeklärt.