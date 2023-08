Prigoschin sprach über seinen „unvermeidbaren Tod“

Den Ausdruck „Die Besten in der Hölle“ verwendete der Wagner-Chef nicht nur einmal. Etwa platzierte er ihn geschickt, wenn er für seine Privatarmee warb. „Sie werden aus dir echte Krieger machen und dir beibringen, wie man siegt und du wirst mit Orden und Medaillen nach Hause zurückkehren. Die Einen kommen in den Himmel und die Anderen in die Hölle. Aber in der Hölle werden wir die Besten sein“, wird Prigoschin von russischen Medien zitiert.