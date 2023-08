Prigoschin in letzter Botschaft: „Alles ist gut“

Prigoschin wollte in Clip Todesgerüchte zerstreuen

Prigoschin sitzt in dem Clip in einem Fahrzeug, er trägt Kleidung in Tarnfarben - anscheinend dasselbe Outfit, das er bereits in einem anderen Video aus Afrika trug

. „Es ist derzeit ein Wochenende in der zweiten Augusthälfte 2023. Ich bin in Afrika, also für diejenigen, die gerne über mein Ableben, mein Privatleben, meine Arbeit dort oder irgendetwas anderes spekulieren: Eigentlich ist alles in Ordnung“, berichtet der Söldner-Chef. „Ich lebe noch, entgegen eurer schlimmsten Wünsche.“