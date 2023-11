Aus Altem macht Betty wahre Kunststücke

Kein Beruf, nur Leidenschaft

Fahrradschläuche, Treibholz, Jeans, von einem Rehbock das Krickerl - es gibt nichts, was die 57-Jährige nicht in ein Kunststück verwandelt. „Anfangs hab’ ich nur mit gekauften Perlen gearbeitet, aber dann habe ich mir überlegt, was man denn sonst noch so alles machen könnte und wie man die Materialien verarbeiten kann.“ Massenproduktion? Weit gefehlt. „Es sind Einzelstücke. Und ich möchte nicht davon leben müssen. Das ist meine Leidenschaft, ich will mich austoben. Mein Grundeinkommen hab’ ich mit der Werbegrafik.“