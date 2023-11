China sieht sich als „Bruder“ der arabischen Welt

China will USA ablösen

Peking will sich zunehmend als Vermittler in regionalen Konflikten etablieren und hatte sich zuletzt auch als Vermittler im seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern angeboten. Die Bemühungen Pekings, seine Beziehungen zu Ländern im Nahen Osten auszubauen, zielen auch darauf ab, den Einfluss der USA in der Region zurückzudrängen.