Houthi-Rebellen entführen Schiff mit Israel-Bezug

Houthis drohen Israel

In den vergangenen Wochen hatten die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben mehrfach Drohnen und Raketen vom Süden der Arabischen Halbinsel Richtung Israel abgefeuert. Die Houthis haben ihr Waffenarsenal in vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Rebellenführer Abdel-Malik al-Houthi drohte in vergangenen Tagen in einer Rede bereits damit, „nach jedem israelischen Schiff im Roten Meer“ Ausschau halten zu wollen.