Wenn‘s der Boss vergeigt: US-Chefdiplomat verfällt

Das Ergebnis des Treffens gibt derart brachiale Angriffe eigentlich nicht her. Viel Konkretes war nicht dabei: Eine Vereinbarung zum Kampf gegen die Einfuhr des Schmerzstoffes Fentanyl aus China in die USA, um die Drogen-Epedemie in den Vereinigten Staaten in den Griff zu bekommen. Was Biden innenpolitisch im Wahlkampf helfen dürfte.