Russisches Roulette auf chinesischem Todeskurs

Nur eisenharter Beton

Im Gegensatz zu modernen Rennstrecken gibt’s in Macau keine Auslaufzonen oder Sturzräume, sondern nur eisenharten Beton. Der Kurs verzeiht keinen verpassten Bremspunkt. Darin liegt auch das besondere Flair dieses Rennens, das in der Vergangenheit nur die Besten der Besten gewonnen haben. Neben Michael Schumacher trug sich auch Legende Ayrton Senna in die Siegerliste ein.