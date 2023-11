Suchtkranke Kinder: „Primärprävention nötig“

Dieses Zentrum habe das Ziel, „junge Menschen und ihre Eltern so früh wie nur irgendwie möglich umfassend und in regelmäßigen Abständen über Drogen, Abhängigkeit und Co. zu informieren – und zwar bevor sie mit Substanzen in Verbindung kommen“, sagt Wallasch und ergänzt: „Im besten Fall entwickeln die Kinder und Jugendlichen dadurch eine Ablehnung für Drogen. Wir müssen jedenfalls alles dafür unternehmen, dass eine für unsere Kinder schlechte, gesundheits- und lebensgefährdende Entwicklung erst gar nicht eintritt.“