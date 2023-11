Österreicher finden öffentliche WCs abstoßend

1000 Personen befragt

Außerdem wurden in der Umfrage Verhaltensmuster der Österreicher erhoben. 51 Prozent der Befragten werfen auf der Toilette Tampons weg, 43 Prozent Binden und/oder Slipeinlagen sowie 18 Prozent Kondome. Inkontinenz-Einlagen beseitigen elf Prozent. Interviewt wurden 1000 Personen - je 500 Frauen und Männer - von 18 bis 65 Jahren. Die Online-Befragung im Auftrag des Unternehmens Hagleitner mit Hauptsitz in Zell am See hatte die Marktforschungsplattform Appinio aus Hamburg durchgeführt.