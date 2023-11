Wiener WCs im Europa-Vergleich besonders dreckig

Sauberste Toiletten in Bukarest

Die saubersten Toiletten gibt es der Auswertung nach in der rumänischen Hauptstadt Riga mit einem Gesamt-Sauberkeitswert von 8,7 (von zehn). Für diese Schlüsse hat das britische Unternehmen die Inhalte von mehr als 8000 Rezensionen zu rund 1000 öffentlichen Toiletten in Europa auf die Häufigkeit von Schlüsselwörtern analysiert. Anschließend wurden für jede Stadt die durchschnittliche Toilettenbewertung, der Gesamt-Sauberkeitswert, ein normalisierter Wert bezüglich der Schmutzigkeit und der Prozentsatz an negativen Bewertungen berechnet.