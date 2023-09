Wildpinkler muss blechen, aber nicht ins Gefängnis

Also neuer Tag, neues Glück: So bestätigt das Opfer am Dienstag die bei der Polizei gemachten Angaben, wonach der Angeklagte ihm gedroht habe, ihn und seine Familie umzubringen, sollte er nicht in die Praxis gelassen werden. Entgegen der Aussage des Wildpinklers habe er diesen zwar weggewiesen, jedoch weder am Schlafittchen gepackt noch sonst irgendwie angegriffen. Wie bereits am Vortag beteuert der Angeklagte, an besagtem Abend sturzbesoffen gewesen zu sein und gedacht zu haben, dass sich hinter der Türe eine öffentliche Toilette befindet. Entsprechend oft entschuldigt sich der „Türbrünzler“ in der Verhandlung.