Cyber-Gesetze schuld am Tod vieler Auto-Modelle

Hersteller wurden nicht überrascht

Auch wenn die VW-Ankündigung mit dem vorzeitigen Ende des Up viele überrascht hat, wussten die Hersteller, was auf sie zukommt. Und viele haben sich entsprechend darauf vorbereitet: Audi zum Beispiel hat deshalb schon vor geraumer Zeit ein bereichsübergreifendes Projektteam aufgesetzt, das die reibungslose und termingerechte Vorbereitung und Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen zur Aufgabe hatte. Experten aus den Fachbereichen technische Entwicklung, Qualitätssicherung, Produktion, Vertrieb und IT hätten die Umsetzung der Richtlinie mit all ihren Zertifizierungsanforderung und den relevanten Typgenehmigungsumfängen vorbereitet, erläutert ein Sprecher und meldet Erfolg: „Bei Audi wird wegen der Umstellung auf UNECE kein Modell aus dem Portfolio genommen.“