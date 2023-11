Beim Einheizen: Wohnung in Flammen, Vögel verendet

Brandalarm am Montagabend in Imst im Tiroler Oberland: Eine 67-jährige Einheimische heizte in ihrer Wohnung den Kachelofen an, als plötzlich ein Glutstück aus dem Ofen fiel. Die davor gelagerten Holzbriketts fingen dadurch Feuer. Versuche, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Die Frau, die letztlich eine Rauchgasvergiftung erlitt, setzte einen Notruf ab und brachte sich in Sicherheit. Ihre Kanarienvögel verendeten.