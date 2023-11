Lkw fährt Frau (53) auf Zebrastreifen nieder

Gegen 7.15 Uhr wollte die 53-Jährige in Knittefeld an der Kreuzung Wiener Straße und Schmittstraße auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Im selben Moment bog ein Lkw-Fahrer in die Schmittstraße ein. Der 54-Jährige dürfte die Frau offenbar übersehen haben und es kam zur Kollision. Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen.