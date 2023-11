Neos wollen mit neuem Gesicht ihre Mandate halten

Vor zehn Jahren feierten die Neos mit dem Einzug in den Gemeinderat und einem Sitz in der Stadtregierung einen Sensationserfolg in Salzburg. Vor der Wahl im März 2024 werden nach dem Abschied aus dem Landtag auch in der Stadt kleinere Brötchen gebacken als die 12,4 Prozent von 2014. „Unser Ziel ist zumindest die derzeit zwei Mandate zu halten“, sagt Lukas Rupsch. Der 39-jährige Unternehmer wurde am Samstag mit 91,4 Prozent von den Neos-Mitgliedern zum Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten für die Stadt-Wahl gekürt.