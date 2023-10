Neos sind aus „Bewusstlosigkeit aufgewacht“

Von der alten Garde ist im neuen Neos-Führungsteam niemand mehr an Bord. Weder Landtagsabgeordnete noch jemand aus dem Regierungsbüro von Andrea Klambauer. Bei der Landesversammlung wählten die Neos am Sonntag ein völlig neues Führungsteam mit Lisa Aldali an der Spitze. Die Unkenerin bekam 85 Prozent Zustimmung. „Wir sind aus der Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht“, sagte Aldali zur „Krone“.